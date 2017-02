Minder schoolverlaters zonder diploma

Steeds meer jongeren in Vlaanderen halen een diploma. Dat goede nieuws staat in het rapport Vroegtijdig Schoolverlaten in het secundair onderwijs.



In het schooljaar 2015 verliet 11% vroegtijdig de schoolbanken, terwijl dat in 2010 nog om 13% ging. Maar centrumsteden doen het doorgaans minder goed. In Antwerpen verlaat bijna 1 op de 5 leerlingen de schoolbanken zonder diploma. Maar ook daar is er een positieve evolutie. In 10 van de 13 Vlaamse centrumsteden daalt het aantal leerlingen dat de school verlaat zonder diploma. In Antwerpen is die daling zelfs uitgesproken.