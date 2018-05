Minder treinen van Antwerpen naar luchthaven Zaventem

Sinds het onweer van donderdag 24 mei is er geen rechtstreeks treinverkeer tussen Leuven en de luchthaven. Reizigersvereniging TreinTramBus heeft alle begrip voor de overmacht, maar vindt het niet kunnen dat er zo lang ook van Antwerpen en Mechelen veel minder treinen naar de luchthaven rijden.

Afgelopen donderdag hield een zwaar onweer lelijk huis in de buurt van Zaventem. Er kwam over een goede halve kilometer modder op de sporen, waardoor er tot volgende week geen rechtstreeks treinverkeer mogelijk is tussen Leuven en de luchthaven. “Maar we begrijpen helemaal niet dat de NMBS ook op andere lijnen in de buurt, die niet door het noodweer getroffen zijn, tot minstens 4 juni minder treinen laat rijden”, zegt Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus. “De infrastructuur tussen Antwerpen en de luchthaven is intact. Er bestaat dus geen enkele reden om daar treinen af te schaffen.”

Wie vanuit het Waasland, Antwerpen of de Kempen naar de luchthaven wil, ziet het aantal treinen meer dan gehalveerd. Stynen: “Dat is zonder meer onaanvaardbaar. Zeker als je weet dat de vroegste trein uit Antwerpen nu pas om 8.49 uur op de luchthaven zal aankomen en de laatste naar Antwerpen al om 21.11 uur vertrekt. Dat is gewoon een farce! De communicatie hierover is bovendien bijzonder onduidelijk. Wat als mensen hierdoor hun vlucht missen? Positief is wel dat er tussen Antwerpen en Leuven en tussen Mechelen en Leuven momenteel geen treinen uitvallen.”

TreinTramBus eist dat de NMBS over de ongemakken correct, helder en makkelijk toegankelijk communiceert. De reizigersorganisatie wil dat de diabolotoeslag voor het gebruik van de spoorinfrastructuur naar de luchthaven opgeheven wordt tot alle treinen weer normaal rijden. “Voor een verplaatsing van Leuven naar de luchthaven gaat het om een toeslag van 135 % op de gewone ticketprijs! Het is gewoon onfatsoenlijk om reizigers zo’n dure toeslag te laten betalen als die infrastructuur onbruikbaar geworden is en hun rit drie keer zo lang duurt”, meent Stefan Stynen.