Minder verkeersdoden door telewerkers

In deze eindejaarsperiode shoppen we massaal bij de web-winkels. Maar we doen dat vooral bij grote, buitenlandse spelers als bol.com, Coolblue of Zalando.Vijf Belgische CEO's, onder wie Wouter Torfs, Frans Colruyt en Bart Claes van JBC doen nu een oproep om in BELGISCHE webwinkels te kopen, want wie Belgisch koopt, steunt onze economie, is de redenering. Vraag is natuurlijk waarom we zo makkelijk voor de internationale spelers kiezen.