Minder volk op de Meir na strengere regels in provincie Antwerpen

De vakbonden bij de gevangenissen hebben afgelopen weekend een stakingsaanzegging ingediend, voor alle Belgische gevangenissen, nadat beslist werd om de bezoekregeling te 'versoepelen'. "Reden voor deze indiening is de versoepeling van de bezoekregeling en de impact op de arbeidsveiligheid van het personeel", zegt ACV Openbare Diensten op zijn website. De staking staat gepland komende maandagavond, 8 februari, vanaf 22 uur. Nog bij ACV is vernomen dat deze dinsdagvoormiddag overleg gepland staat. Volgens het gevangeniswezen wordt het bezoekregime aangepast nu de nationale coronamaatregelen verlengd zijn tot 1 maart. "Het gaat om aanpassingen die belangrijk zijn voor het welzijn en voor de familiale contacten van de gedetineerden. De huidige preventie- en beschermingsmaatregelen die gelden in de gevangenissen, bijvoorbeeld geen fysiek contact en het respecteren van de netheidsvoorschriften, zorgen ervoor dat deze aanpassingen in de bezoekregels op een veilige manier kunnen worden doorgevoerd", klinkt het. Concreet zullen kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar opnieuw op bezoek mogen komen, mits respect voor de huidige bezoekregels. Daarnaast blijft de regel gelden dat de gedetineerde één vaste volwassen bezoeker heeft, vanaf 16 jaar, maar mogen de gedetineerden voortaan wel vragen om van volwassen bezoeker te wisselen. Die bezoeker moet vier weken lang dezelfde zijn. ACOD-secretaris Gino Hoppe verwijt het gevangeniswezen dat de maatregel 'eenzijdig' opgelegd is. "Terwijl er in de maatschappij niet versoepeld wordt, gebeurt dat in de gevangenissen wel. We doen er net alles aan om het virus buiten te houden. Er waren al verschillende uitbraken. We begrijpen het niet. Het is spelen met de gezondheid van het personeel én van de gedetineerden." "Het gaat voor alle duidelijkheid niet over versoepelingen inzake de bezoekregeling", reageert Kathleen Van De Vijver, de woordvoerster van het gevangeniswezen. "Wel bieden we de mogelijkheid aan de gedetineerden om te wisselen van één vaste volwassen bezoeker voor de vier komende weken. Dit wil concreet zeggen dat bijvoorbeeld een gedetineerde tot heden zijn moeder kan zien en vanaf vandaag de komende vier weken zijn vader kan zien. De gedetineerden kunnen per bezoekmoment twee kinderen onder de 16 jaar zien. Elk bezoek gaat door achter plexiglas en er is geen fysiek contact toegestaan."Foto Belga