Minder vrachtwagens overdag door voordelig nachttarief bij MSC

Door de nachtelijke toelage aan het S11 depot van Medrepair in de Antwerpse haven terug te brengen van 10 naar 5 euro, is het aantal nachtelijke op- en afhalingen aan het depot verdubbeld. Moederbedrijf MSC en de stad Antwerpen berekenden dat door de ingreep maandelijks gemiddeld 1.806 vrachtwagenritten overdag zijn vermeden.

Dankzij een toelage van Slim naar Antwerpen kost het sinds begin dit jaar geen 10 maar 5 euro om containers af te zetten of op te halen aan het Medrepair S11-depot aan de Antwerpse Linkeroever. Sindsdien is het aantal nachtelijke visites bijna verdubbeld tegenover dezelfde periode vorig jaar. Maandelijks mocht Medrepair gemiddeld 903 bezoeken ontvangen tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Als we dat aantal verdubbelen voor heen- en terugrit van de vrachtwagen, komen we op maandelijks 1.806 vrachtwagenritten die overdag zijn vermeden.

De toelage van Slim naar Antwerpen liep eind augustus af, maar het project loopt nog door tot het einde van het jaar. Medrepair zal samen met Avantida, een cloudgebaseerd onlineplatform voor optimalisatie van containerlogistiek, de korting voor de nachtopening tot dan zelf bekostigen. Het tarief van 5 euro wordt dus aangehouden tot 31 december 2020.

(Bron en foto: © Belga)