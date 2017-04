De hoveniers van dierenpark Planckendael in Muizen bij Mechelen zijn in de wolken. Hun paasboom is fantastisch mooi versierd. Met man en macht hebben ze er alle door de bezoekers geknutselde eitjes ingehangen én nog extraatjes gemaakt. De Zoo schat het aantal eitjes op zo’n 20 000. Dat is meteen de grootste paasboom van het land. De vogels van Planckendael zijn ondertussen geïnspireerd door al die eitjes en zijn volop aan de leg. We tellen eieren bij de humboldtpinguïns, de brilibissen, talrijke ooievaars, de mesbekhokko’s, de incasternen, de flamingo’s, de secretarisvogels en de trompetvogels, om er maar enkele te noemen. En als klap op de vuurpijl zit ook één van onze monniksgierkoppels op een ei. Foto Planckendael