Minderjarige kopschopper en kompaan opgepakt

Er was vandaag heel wat commotie om een filmpje op sociale media.

Daarin is te zien hoe een man wordt aangevallen in het Antwerpse premetrostation Astrid. De feiten dateren van zaterdagochtend. Eén jongere geeft de man stampen in zijn gezicht. De jongen is vandaag net als zijn kompaan opgepakt door de politie. Het gaat om twee minderjarigen, ze zijn allebei zeventien jaar. Zeker één van hen staat gekend voor meerdere feiten bij de politie. Ze moeten de nacht in de cel doorbrengen en verschijnen morgen voor de jeugdrechter.