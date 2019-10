Minderjarige opgepakt in verband met geweld op Lennert uit Zandvliet

Er is een minderjarige jongen opgepakt voor het brutale geweld op Lennert Bastiaensen uit Zandvliet. Het parket zal de verdachte maatregelen opleggen.

Lennert werd tijdens een fuif in Kalmthout in elkaar geslagen. De minderjarige verdachte heeft dat toegegeven en zegt dat hij alleen handelde. Nochtans was het volgens getuigen een groep van vijf jongeren. Het parket onderzoekt dat nu en zegt dat Lennert eerder al een conflict had met de verdachte die toen op zijn beurt slaag had gekregen.