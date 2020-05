Minderjarige verkoopt drugs aan 15-jarige (!)

Het was lang wachten maar... fans van de gefrituurde kippenvleugels van Kentucky Fried Chicken kunnen weer smullen van de kipspecialiteiten van de fastfoodketen. Want na McDonalds en Quick ging vanmiddag ook de drive-in van KFC weer open aan het Wijnegem Shopping Center. Dat is tot nu toe de eerste en enige KFC in Vlaanderen. En zoals te verwachten, was het meteen lang aanschuiven.