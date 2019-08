Minderjarigen uit Boom, Edegem en Aartselaar verdacht van valsmunterij

De politie heeft afgelopen nacht alweer 12 transmigranten opgepakt in Wommelgem. Mensen uit Eritrea die vanuit het Maximiliaanpark in Brussel via de snelwegparking in Ranst naar het Verenigd Koninkrijk willen. Er waren zeven minderjarigen bij. Het is al zeker de vierde keer dat de federale politie zo'n grootschalige actie houdt in Ranst, en afgelopen nacht hebben ze opnieuw mensen opgepakt die ze daar bij een eerdere actie ook al eens aantroffen.