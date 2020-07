In Schilde, aan de Liersebaan, is er een waterlek. Het lek werd gisteren al ontdekt en voorlopig hersteld door PIDPA. Maar die noodherstelling hield niet stand, met als gevolg dat de ganse put opnieuw vol water is gelopen en er heel wat kostbare liters water in de riolering verdween. Bijna exact twee jaar geleden liep de Liersebaan hier al eens volledig onder water. Pipda was nog niet op de hoogte van het nieuwe lek maar gaat vandaag nog proberen het euvel te herstellen. Tot zo lang blijft het voetpad ter hoogte van het lek afgesloten.