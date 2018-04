Mini-onderneming van Antwerpse jongeren naar Vlaamse finale

Mini-onderneming Easy4You zal dit jaar de provincie Antwerpen vertegenwoordigen tijdens de Vlaamse finale van de Vlajo Mini-onderneming op 25 april in Brussel. Deze samenwerking tussen leerlingen van de Sint-Ludgardisschool (ASO) en het Sint-Jozefinstituut (TSO) werd afgelopen maand bekroond tot beste Vlajo Mini-onderneming van de provincie Antwerpen.

Zes ondernemende leerlingen van de Sint-Ludgardisschool uit Merksem én het Sint-Jozefinstituut uit Schoten nemen het woensdag 25 april op tegen de vier laureaten uit de andere provincies. De jonge ondernemers richtten samen de mini-onderneming ‘Easy4you’ op waarmee ze innovatieve tubeknijpers in ludieke vormen en kabelversterkers op de markt brachten. Ze wisten de jury van de provincie Antwerpen te overtuigen met hun sterke combinatie ASO en TSO en hun knappe presentatie en werden daarvoor beloond met de titel van ‘Beste mini-onderneming’ van de provincie Antwerpen.

Gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé kreeg vandaag ter plekke een boeiende ‘making of’ te zien van de unieke tubeknijpers in ludieke vormen. De gedeputeerde is er van overtuigd dat Easy4You ook op de Vlaamse finale de jury zal kunnen overtuigen: “De overheid tracht al jaren om de barrière tussen het ASO en TSO te slopen. Het is leuk om te zien hoe deze mini-onderneming daarin slaagt. Deze leerlingen vullen elkaar geweldig aan met hun klantgerichte en professionele benadering. Ze vonden een gat in de markt en de provincie Antwerpen is alvast trots op het resultaat. Hopelijk dienen ze als voorbeeld voor anderen en kunnen ze zo nog meer jongeren voor het ondernemerschap prikkelen.”

Marketingdirectrice Jolien van Easy4You is alvast enthousiast. “Deze mini-onderneming is een ideaal voorsmaakje op het latere bedrijfsleven. Ik wou altijd al iets in de grafische wereld doen. Maar nu overweeg ik om dat te combineren met een eigen onderneming.



Voor de provincie Antwerpen is het ondersteunen van de Vlajo mini-ondernemingen één van de initiatieven om de ondernemers van morgen klaar te stomen. Met succes, want daar waar onze provincie 5 jaar geleden nog het laagste aantal starters van het land had, voert de provincie Antwerpen in 2017 met 15.643 nieuwe starters de provinciale lijst van België aan. Gedeputeerde Ludwig Caluwé: “Ik ben blij dat onze aanpak ook vruchten afwerpt. En we hebben die starters nodig, want onze groei en economische activiteit is voornamelijk het resultaat van ondernemerschap.”



(foto Provincie Antwerpen © Koen Fasseur)