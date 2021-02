’t Werkhuys is een sociaal-cultureel huis in hartje Borgerhout. Waar het huis in normale tijden bruist van activiteiten werd de plek tijdens de pandemie een rustoord waar vogels op hun eieren kwamen broeden. Omdat ’t Werkhuys er vandaag in het bijzonder wil zijn voor buurtbewoners met financiële moeilijkheden, opende het op 11 januari de deuren van haar café-restaurant voor sociale afhaalmaaltijden.