Minister Crevits geeft 50.000 euro subsidie aan “Let’s go urban”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent een subsidie van 50.000 euro toe aan de Antwerpse organisatie Let’s go urban van Sihame El Kaouakibi. Sinds 2009 bereikt Let’s go Urban met een naschools programma meer dan 1000 (kwetsbare) jongeren tussen 6 en 30 jaar. 53 coaches staan in voor de begeleiding van de jongeren. In de “education”-pijler worden jongeren bij hun studies begeleid. Om het studieluik verder uit te kunnen bouwen kent Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de subsidie toe.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Een project als Let’s go urban heeft overduidelijk een meerwaarde. De organisatie helpt jongeren om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, brengt ze samen en begeleidt hen in het maken van juiste keuzes, ook op het vlak van studies bijvoorbeeld. Ze verdienen een duwtje in de rug, want dit project is uitzonderlijk en moet verder kunnen groeien. Vandaar de beslissing om 50.000 euro subsidies toe te kennen.”