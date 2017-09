Minister Crevits geeft 11 Antwerpse scholen geld voor een nieuw gebouw

De Vlaamse regering heeft elf scholen uit onze regio geselecteerd die via publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. Dat maakte onderwijsminister Hilde Crevits zonet bekend.

De minister wil zo verder een inhaalbeweging doen, want veel scholen hebben nood aan extra capaciteit. De grootste hap uit het budget gaat naar De Leerexpert. Deze scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen ruim 26 miljoen euro. Ook andere scholen zoals onder meer Sint-Norbertus en Sint-Lodewijk in Antwerpen, Moretus in Ekeren, Joma in Merksem en het Sint-Jan Berchmans-college in Malle kunnen op meerdere miljoenen rekenen om een nieuw schoolgebouw neer te poten.

Foto: Belga