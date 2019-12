Minister Crevits kent ruim 600.000 euro toe aan Wijnegemse aluminiumconstructeur

Vlaams minister van Innovatie en Economie Hilde Crevits kent 601.000 euro toe aan het bedrijf Blommaert in Wijnegem. De steun is bedoeld voor vernieuwingen en opleidingen van het personeel.

Al 40 jaar lang is Blommaert gespecialiseerd in aluminium constructies op maat voor de binnenscheepvaart. Sinds enkele jaren verkent de onderneming mogelijkheden buiten de scheepvaart. Het gaat om de productie van mobiele daken voor bijvoorbeeld het afdekken van zoutopslag, het afdekken van biomassa of producten voor de recyclage- en de landbouwsector. De mobiele daken kunnen volledig worden geopend waardoor de opslagplaatsen zeer toegankelijk zijn voor vrachtwagens die de loods komen aanvullen. Blommaert zal gestandaardiseerde modulaire bouwpakketten ontwikkelen die geschikt zijn voor eenvoudige montage. Het bedrijf zal overstappen van manuele naar geautomatiseerde productie.

Tegelijk wil het bedrijf in plaats van stalen, aluminium schuif- en stapelluiken voor schepen maken. Men paste dit reeds toe in de binnenvaart en wil dit nu ook geschikt maken voor vaargebieden met hogere eisen zoals de Grote Meren in Noord-Amerika. Aluminium luiken zijn lichter, hebben een hogere draagkracht en voldoen aan de vereisten voor scheepvaart van het grote Merengebied in Noord-Amerika. De nieuwe processen kunnen er ook voor zorgen dat er minder aluminium afval zal zijn.

Blommaert voorziet voor deze vernieuwingen in een investering van bijna 7 miljoen euro en verwacht 25 nieuwe personeelsleden aan te werven. Nu zijn er 57 voltijdse jobs. Door de automatisering zullen de werknemers meer ergonomisch kunnen werken. Kranen en robots zullen het heffen overnemen zodat het werk minder belastend zal zijn.

