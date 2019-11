Minister Crevits kent steun toe aan 3 bedrijven in de Antwerpse regio

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits geeft 3 bedrijven uit het Antwerpse een financiële injectie.

Er is 805.000 euro strategische transformatiesteun voor het bedrijf Pomuni Trade in Ranst. Dat is steun die bedrijven kunnen krijgen voor nieuwe investeringen en voor opleidingen voor het personeel. Pomuni Trade is een aardappelleverancier die onder private label verse aardappelen levert aan de retailmarkten. Het bedrijf wil in de toekomst het sorteringsproces verbeteren zodat elke aardappel individueel wordt beoordeeld.

Hilde Crevits kent 2 miljoen euro steun toe aan het bedrijf Atlas Copco Airpower in Wilrijk. Dat is steun die bedrijven kunnen krijgen voor nieuwe investeringen en voor opleidingen voor het personeel. Atlas Copco Airpower is een excellentiecentrum voor perslucht. Het bedrijf zorgt ook voor de productie van compressoren en accessoires en zijn verantwoordelijk voor het onderzoek en de ontwikkeling van heel wat baanbrekende producten.

En er is ook 615.000 euro strategische transformatiesteun voor het bedrijf Patroba in Aartselaar. Patroba is een industriële bakkerij gespecialiseerd in voorverpakte verse gezondheidsbroden, afbakbroodjes en innovatieve broodconcepten. Om de toekomst te verzekeren kiest de onderneming ervoor om het productassortiment uit te breiden met een uniek concept, namelijk 100% Clean Label met een hoge houdbaarheid en kwaliteit.