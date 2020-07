Minister De Block wil Veiligheidsraad vervroegd bijeen "Ongerust over situatie in Antwerpen"

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil de Nationale Veiligheidsraad vervroegd bijeenroepen. Dat bevestigt haar woordvoerder, Peter Poulussen, vandaag.

'De minister is zeer ongerust, vooral over de situatie in Antwerpen', zegt Poulussen, die daarmee verwijst naar de coronacijfers die in de provincie Antwerpen sneller stijgen dan in de rest van het land. Volgens de woordvoerder vindt de minister dat we niet kunnen wachten tot vrijdag, wanneer de komende Veiligheidsraad gepland is. Ze wil dat de Veiligheidsraad vervroegd wordt naar begin volgende week, 'om de situatie te beoordelen en eventuele nieuwe maatregelen te nemen'.

