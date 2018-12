Een jager heeft gisteren in Westmalle een papegaai van een man uit Zoersel neergeschoten. Het gaat om een blauwgele ara met de naam Rambo, waarvan u hier beelden ziet. De eigenaar is er het hart van in. Het diertje was opgeleid om vrij rond te vliegen. Dat doet hij elke dag en gisteren was dat op de akker van een boer in Westmalle. Volgens de eigenaar kent iedereen in de buurt zijn papegaaien, maar gistermiddag was er een groepje jagers actief en één van hen schoot de vogel dus uit de lucht. Volgens de eigenaar hebben honden de papegaai nadien verscheurd en zijn nek gebroken. De eigenaar is klacht gaan neerleggen bij de politie. Foto Facebook