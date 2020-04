Minister Lydia Peeters denkt aan verlenging voorlopige rijbewijzen tot eind dit jaar

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) denkt eraan de voorlopige rijbewijzen te verlengen tot einde dit jaar. Dat heeft ze vandaag verklaard in het programma De Inspecteur op Radio 2.

Door de coronamaatregelen zijn de rijexamens en -opleidingen opgeschort. Daarom werden de voorlopige rijbewijzen al eens verlengd tot eind september. 'We moeten iedereen de kans geven zich in regel te stellen', zegt minister Peeters. Ze wijst erop dat intussen ook een hele periode moet worden dichtgereden. Er zouden zowat 20.000 examens moeten worden ingehaald. Daarom wordt eraan gedacht de termijn wat te verlengen, richting einde dit jaar. Helemaal beslist is dat nog niet. Er loopt nog overleg met de administratie en de actoren. Eens de kogel door de kerk, moet die nieuwe termijn in een ministerieel besluit worden gegoten.