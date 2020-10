Nieuws Minister van justitie Van Quickenborne op bezoek in justitiepaleis Antwerpen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Vincent Van Quickenborne was vanmorgen in het justitiepaleis in Antwerpen. De minister van justitie kwam er op werkbezoek. Hij stelde er vast dat het gerecht door de corona-maatregelen veel efficiënter is beginnen werken. Een voorbeeld van hoe het ook in de toekomst zou moeten kunnen.