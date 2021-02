Ministers van volksgezondheid wachten nog op advies Taskforce Vaccinatie

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft vandaag nog geen knopen doorgehakt over de verdere vaccinatiecampagne. Het is onder meer wachten op een advies van de Taskforce Vaccinatie over de mogelijke impact van het advies over het gebruik van het AstraZeneca-vaccin.

In België zal het vaccin van AstraZeneca voorlopig niet worden toegediend aan 55-plussers. Dat gebeurt op basis van een voorlopig advies van de Hoge Gezondheidsraad. Het advies stelt dat het vaccin zeer goed werkt voor mensen tussen 18 en 55 jaar, maar voor ouderen zijn onvoldoende gegevens voorhanden. De verschillende ministers van volksgezondheid hebben het advies van de Hoge Gezondheidsraad vanochtend besproken op de Interministeriële Conferentie (IMC). Daar is afgesproken om de kwestie ook voor te leggen aan de Taskforce Vaccinatie die woensdagavond nog vergadert. De IMC Volksgezondheid zou dan later deze week opnieuw bijeenkomen om de conclusies van de taskforce te bespreken.

