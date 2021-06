Minste coronapatiënten in ziekenhuis sinds september vorig jaar

De ziekenhuizen in België mogen overschakelen naar fase nul van de coronabestrijding. Dat wil zeggen dat ze opnieuw volledig normaal mogen werken. Dat bevestigt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Voor fase nul mag maximaal 15 procent van de bedden op de dienst intensieve zorgen bezet zijn met coronapatiënten. Het aantal patiënten met corona op intensieve is intussen gedaald tot 300. Voor heel België moeten nog 300 van de 2.000 bedden op intensieve gereserveerd worden voor COVID-19-patiënten in plaats van 500. De druk op de ziekenhuizen is volgens Cloet nog het hoogst in Antwerpen, Brussel en Henegouwen. 'Daar zullen we kijken wat de evolutie de volgende weken is. Wat ook heel belangrijk is, is dat dit heel goed nieuws is voor de mensen van wie we zorg hebben moeten uitstellen. Die kunnen nu opnieuw opgenomen worden', aldus Cloet. De ziekenhuizen moeten wel binnen de 48 uur opnieuw kunnen opschalen indien nodig. Ook vorige zomer gingen de ziekenhuizen naar fase nul. Volgens de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid zit België op federaal vlak in fase 1B. 'Enkele ziekenhuizen zitten al in fase 1A en maken zich geleidelijk aan klaar om naar fase nul over te schakelen. Er is afgelopen donderdag een brief naar de ziekenhuizen vertrokken vanuit de Hospital Transport & Surge Capacity Committee om de voorwaarden voor een afschakeling naar fase nul duidelijk te maken', legt Wendy Lee van de FOD Volksgezondheid zaterdag uit.