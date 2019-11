Antwerp Giants heeft gisteravond in het basketbal de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Beker van België in en tegen Bergen gewonnen. De Giants haalden het met 56-73. De return volgt morgen om 18 uur al in de Lotto arena. Hans Vanwijn was de uitblinker bij de Antwerpenaren uit met 17 punten, en ook Dave Dudzinski (11 punten) en Ibrahima Fall Faye (10 punten) waren goed bij schot. Aan de overzijde volstonden de veertien punten van Lennard Freeman niet. In de andere kwartfinales, die in december op de planning staan, neemt Charleroi het op tegen Oostende. Brussels treft Aalst terwijl Limburg United Leuven in de ogen kijkt. Antwerp Giants is de titelverdediger in de bekercompetitie. Foto Belga