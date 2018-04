Mireille Gram opgepakt in een psychiatrisch ziekenhuis

Mireille Gram, is gisteren in een psychiatrisch ziekenhuis opgepakt door de politie. De vrouw die haar tweelingdochters probeerde te vermoorden heeft zich niet tijdig aangemeld in de gevangenis.



Gram kreeg in beroep 4 jaar cel in de plaats van 14 jaar effectief. Begin februari was dat. Door haar labiele situatie had de 51-jarige Kipling-erfgename meer tijd gekregen om zich in de gevangenis aan te melden. Maar op maandag 16 april was ze niet komen opdagen. Gram is toen naar een psychiatrisch ziekenhuis gegaan. Ze zou het mentaal moeilijk hebben met haar gevangenisstraf. Een extra sanctie riskeert Mireille Gram niet.