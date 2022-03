Misbruik van parkeerkaart voor personen met handicap omdat vrouw "dichtbij wilde parkeren"

Afgelopen zondag heeft het wijkteam van de regio West van de Antwerpse politie het rijbewijs van een bestuurster ingetrokken. De vrouw parkeerde haar auto op een plaats die is voorbehouden voor personen met een handicap. De vrouw had wel een specifieke kaart achter het raam gelegd, maar die was niet geldig. De politie kon de vrouw bereiken. Toen ze bij haar auto kwam, gaf ze toe dat het een duplicaat was en dat de rechthebbende persoon niet in haar gezelschap was. Ze had een afspraak in het stadscentrum en wilde dichtbij parkeren. Omwille van het misbruik is haar rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken.