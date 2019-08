Misbruik van parkeerkaarten voor andersvalide personen

Op het voetpad aan de Nassaustraat werd een voertuig aangetroffen met een gehandicaptenkaart. Na controle door het wijkteam West bleek dat de kaart niet geldig was.

De eigenaars van de auto die wat later ter plaatse kwamen, verklaarden dat de kaart van een grootmoeder was die in een rusthuis verbleef en dat ze de kaart gebruiken in aanwezigheid van de grootmoeder. Deze keer waren ze naar eigen zeggen de kaart vergeten weg te nemen. Nazicht in het rijksregister leerde dat de grootmoeder waarvan sprake was overleden was. Het voertuig werd beboet en de kaart werd gezien het misbruik in beslag genomen.

Begin deze week werd er nog een voertuig aangetroffen met een gehandicaptenkaart. Deze keer op de parkeerplaatsen aan Klapdorp die voorbehouden zijn voor mindervaliden. Ook hier bleek na controle met de speciale app dat de kaart ongeldig was. Er was niemand bij het voertuig en op dat moment wilden er mensen met een geldige kaart parkeren. Om die reden werd het voertuig getakeld, de kaart in beslag genomen en ook hier zal een proces-verbaal opgesteld worden.