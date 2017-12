Mishandelde hond vermist "Ze overleeft de koude niet"

Vzw Sophie's Angels redt verwaarloosde en mishandelde hondjes. Zo heeft de vzw Rosa gered die in een plastiek zak gevonden werd in Roemenië, sinds 2 weken is ze in België. Maar vorige week ontsnapte het hondje uit een hondenweide aan de Romeinse put te Edegem.

Rosa is een straathondje dat de grote heeft van een Jack Russel. Ze is roodbruin van kleur en heel bang. Ze is ondertussen rond Hove en Boechout gespot, ook in Edegem en Mortsel.

Ann-Sophie van vzw Sophie’s Angels: “Wij zijn radeloos en hebben echt hulp nodig. Ze was al zo mager en nu met de koude en de sneeuw wordt het gevaarlijk. Mensen die haar zien kunnen de politie bellen of bellen naar Sophie's Angels (0485 225 122).”