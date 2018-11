Mislukte plofkraak op Argenta-kantoor in Borsbeek

In Borsbeek is vanochtend omstreeks 4.30 uur brand uitgebroken in een bankkantoor van Argenta als gevolg van een explosie. Onbekenden probeerden even voordien een plofkraak te plegen, maar die is volgens Argenta mislukt.

Er is wel wat rookschade in het gebouw. Getuigen zagen nog enkele personen wegvluchten. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de feiten en laat weten dat er sprake is van twee verdachten. Zij probeerden om met gas de bankautomaat tot ontploffing te brengen, maar het toestel was uitgerust met een gasdetectiesysteem. 'Op het moment dat het gas werd gedetecteerd, zijn er in de automaat verfpatronen afgegaan en is het geld besmeurd', stelt het parket. 'De twee verdachten hebben dat gehoord en zijn daarop gevlucht in de richting van de Herentalsebaan met vermoedelijk een rode auto.' Het labo, de federale gerechtelijke politie en ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De verdachten zijn nog niet gevat.

(foto : GvA - BFM)