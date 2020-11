Mislukte plofkraak op bankautomaat in Ekeren

In Ekeren hebben onbekenden in de nacht van woensdag op donderdag geprobeerd een plofkraak te plegen op een bankautomaat van bpost. Dat bevestigt het Antwerpse parket.

Er is sprake van vermoedelijk twee daders, die zonder buit wegvluchtten toen het alarm afging. De poging tot plofkraak, die omstreeks 3.30 uur plaatsvond, ging niet gepaard met een ontploffing. De daders zouden wel hebben geprobeerd het paneel van de automaat in kwestie te forceren. Er is schade gemeld aan de toegangsdeur van het bpost-filiaal en aan de automaat zelf. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak en kwam vanochtend samen met het gerechtelijk labo ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

(foto © Belga)