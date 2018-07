Misnoegde reacties voor het verdwijnen van gedicht Peter Holvoet-Hanssen

Het was gisteren zweten en puffen in Park Halle Hof in Zoersel voor een nieuwe ATV-vertelling.Verteller van dienst was comedian Bas Birker met zijn show 'Je Moeder'. Een show over - uiteraard - moeders. Maar ook over Belgen en Nederlanders, want de Nederlandse comedian is sinds dit jaar officieel Belg geworden. Met zijn rake opmerkingen beleefde het ATV-publiek een plezierige avond.