Liefst 20 medewerkers van het woonzorgcentrum Rubens in Mortsel hebben positief getest op het coronavirus. Dat is bijna de helft van het totale aantal medewerkers. Na een algemene testing bleek ook een aanzienlijk aantal van de 108 bewoners besmet te zijn. Om de juiste zorg te kunnen voorzien, zocht het woonzorgcentrum hulp bij ZNA en ook bij noodplanning Mortsel. Dat is een overlegsysteem met andere zorginstellingen. Maar ook daar kunnen ze iedere medewerker goed gebruiken. Het woonzorgcentrum vond uiteindelijk zorgverleners binnen het eigen netwerk van woonzorgcentra die konden inspringen, net als één interim-kracht en een vrijwilligster. Het voorval legt wel nog eens de acute personeelsuitval bloot, ook, en niet in het minst, in de zorgsector.