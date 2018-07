'Mister Noodles' op hitlist drugsmaffia

De man, die nog mee heeft gedaan aan Crimiclowns van Luk Wyns en de kortfilm Broeders van Adil El Arbi en Bilall Fallah, heeft zich nu dus vermoedelijk gestort op het criminele leven. Hij is dan ook verdachte in een groot onderzoek naar de invoer van cocaïne via de haven.

Sinds kort is er ook een vals facebookaccount waarop een oproep staat om Moraad El K. dood of levend uit te leveren aan de maffia voor een beloning van 100.000 euro. En het is niet de eerste keer dat ze Moraad te pakken willen krijgen. Zo zijn er al twee aanslagen op zijn leven uitgevoerd, zijn auto werd in brand gestoken en zijn wokrestaurant Mister Noodles werd doorzeefd met kogels.

De Nederlandse en Zuid-Amerikaanse drugsmaffia staan er in ieder geval om bekend cocaïnedieven hard aan te pakken. Maar het facebookaccount is een vreemde poging om de man te vinden, want het is niet hun gewoonlijke manier van werken.

Het Antwerps parket zal rekening houden met deze zaken in de onderzoeken naar de aanslagen van de voorbije periode.

Foto: © Google Street View