Mister Spaghetti opent filiaal in Antwerpen

In de kaasstraat heeft Mister Spaghetti een filiaal geopend. Mister Spaghetti had al vestigingen in Aalst, Brugge, Roeselare en Sint Truiden en nu ook in Antwerpen.

Het spaghettihuis werkt met tijdslots. Je hebt telkens 2 uur de tijd om je maaltijd te verorberen. Er is een overvloed aan spaghettisoorten: gewone spaghetti, capellini, volkoren, spelt en glutenvrije spaghetti staan op de menukaart. Er zijn 20 verschillende soorten sauzen gaande van 7 bolognesesauzen tot specialtiteiten zoals Sweet Scampa, Cheesy Lover of Sir Canara.

Mister Spaghetti vind je op de Kaasstraat, dat is de straat van Cine Cartoons.

(foto : © Mister Spaghetti)