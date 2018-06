Mitta Van der Maat op de lijst van PVDA voor gemeenteraadsverkiezingen

De Antwerpse PVDA heeft vandaag 48 kandidaten bekendgemaakt die op haar lijst zullen staan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. MItta Van der Maat is een van de bekende nieuwkomers

De meest opvallende namen zijn Ben Rottiers (Pol uit 'FC De Kampioenen'), Mitta Van der Maat (Maria uit 'Familie Backeljau) en Liliane Simons (MC Lily uit 'Belgium's Got Talent'). In april stelde de PVDA al tien 'Actieve Antwerpenaren' voor, die de lijst voor de gemeenteraad zullen trekken. Nu werd de rest van de lijst bekendgemaakt, op zeven vrije plaatsen na.

De partij is daarvoor nog in gesprek met verschillende Actieve Antwerpenaren.Een op de vijf kandidaten op de lijst is jonger dan 30 jaar. Daarmee zijn de kandidaten een stuk jonger dan de kandidaten die in 2012 op de lijst stonden. Een kwart van de plaatsen op de lijst gaat naar arbeiders en syndicalisten. Voorts hebben vijftien kandidaten roots in de migratie. Peter Mertens is lijsttrekker.

(foto Facebook Mitta Van der Maat)