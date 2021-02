Dé manier om deze zomer veilig evenementen te organiseren, dat is het Mobile Health Team, dat zeggen toch de bedenkers van het flexibele en mobiele testcentrum. Events zouden zo'n container, inclusief medisch personeel en sneltests, aan de ingang kunnen plaatsen en zo bepalen of bezoekers en medewerkers veilig naar binnen kunnen. De primeur was vandaag weggelegd voor de sluitingsprijs in het veldrijden in Oostmalle.