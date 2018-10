Mobiliteitsapp Whim biedt abonnement voor verschillende vervoersmiddelen in Antwerpen

In Antwerpen heeft het Finse bedrijf MaaS Global vrijdag de nieuwe mobiliteitsapp Whim voorgesteld. Het is de eerste applicatie die verschillende vervoersmodi combineert in één maandelijks abonnement.

Na Helsinki en Birmingham komt Whim, dat wordt voorgesteld als 'de Netflix van de Mobiliteit' naar Antwerpen. 'We willen mensen aanzetten om mee te stappen in het verhaal van multimodaliteit', zegt MaaS Global-CEO Sampo Hietanen. 'Whim zal hen helpen om op de beste manier van A naar B te gaan.' De smartphone applicatie werkt als een routeplanner die verschillende combinaties van mobiliteitsoplossingen aanbiedt.

Naast betalingen per rit of ticket zal de reiziger ook een Whim-abonnement kunnen nemen: voor 55 euro per maand heb je onbeperkt toegang tot de bussen en trams van De Lijn en de Antwerpse deelfietsen van Vélo. Voor maximum 10 euro kunnen abonnees een taxirit bestellen in een straal van 5 kilometer, huurwagens van Sixt kosten voor hen 49 euro per dag.

Er wordt gewerkt aan andere abonnementsformules met meer transportaanbieders. Op korte termijn zullen ook diensten van de NMBS, deelfietsen van Mobit, parkeerplaatsen van Q-park en autodeelsystemen toegevoegd worden. De app werd door de stad Antwerpen geselecteerd na een projectoproep voor slimme mobiliteitsoplossingen in 2017. 'We werken vanuit de Stad Antwerpen ook sterk aan het openen van het eco-systeem voor mobiliteit om zo MaaS platformen te ondersteunen', zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis. 'Ook financieel willen we hier onze bijdrage aan leveren. Mensen die hun auto van de hand doen, krijgen binnenkort een korting van 20 euro per maand op mobiliteitsabonnementen zoals Whim Everyday.