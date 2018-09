De eerste officiële struikelsteen in Antwerpen voor een weerstander is vandaag geplaatst. In de Gallifortlei in Deurne kwam de familie van Jan De Ridder bij elkaar om de steen te plaatsen voor het huis van waar De Ridder woonde. De Ridder had als politie-agent verschillende mensen gered woord hen te waarschuwen voor razzia's van de Duitse bezetter. Hij werd in 1944 zelf gearresteerd voor zijn verzetsactiviteiten en stierf in een concentratiekamp. Met de struikelsteen wil zijn familie hem symbolisch terug brengen naar zijn huis in Deurne.