Nieuws Mobiliteitsexpert pleit voor kabelbaan over de Schelde

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Geen fietsbrug, maar wel een kabelbaan over de Schelde. Dat is het pleidooi van professor Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert bij de Universiteit Antwerpen. Hij kijkt naar voorbeelden uit Frankrijk en Duitsland, waar soortgelijke kabelbanen over een rivier gespannen zullen worden. Het kan volgens hem de dure fietsbrug vervangen, en ze zal het fietsverkeer niet onderbreken wanneer er een schip over de Schelde vaart.