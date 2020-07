Modegroep FNG vraagt faillissement aan - grote onzekerheid personeel Brantano

De modegroep FNG, moedermaatschappij van onder meer Brantano, heeft voor FNG International Holding nv en voor de meerderheid van haar operationele dochtervennootschappen het faillissement aangevraagd. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend in een persbericht.

De vakbonden kregen het nieuws te horen op een bijzondere ondernemingsraad. Voor een reeks Nederlandse vennootschappen werd beslist 'surséance' of uitstel van betaling aan te vragen. De moedervennootschap FNG nv en de Zweedse activiteiten zijn niet bij de insolventieprocedure betrokken, luidt het. 'De FNG-groep drukt hierbij de hoop uit dat deze onvermijdelijke stap niet het einde betekent voor de volledige activiteiten van de groep', klinkt het in het persbericht. Bij de groep werken in totaal meer dan 1.000 mensen, het is niet duidelijk hoeveel getroffen zijn door de faillissementsaanvraag.

Brantano heeft winkels op de Meir in Antwerpen, in Merksem en Wilrijk.

