Modehuis Louis Vuitton laat uitzonderlijke diamant in Antwerpen slijpen

Groot nieuws van HB Antwerpen, het diamantbedrijf mag een bijzondere steen van maar liefst 549 karaat slijpen voor het Franse modehuis Louis Vuitton. Het is een opsteker in deze moeilijke periode voor de Antwerpse diamantsector.

De ruwe diamant waarmee het bedrijf aan de slag mag kreeg de naam Sethunya. Het betekent bloem of het begin van iets nieuw. De naam verwijst ook naar de bekende monogram van Louis Vuitton. De steen komt uit Botswana, is uitzonderlijk wit en helder, en is meer een miljard jaar oud. Er zal dus een aardig prijskaartje aan hangen. Het is de tweede keer op korte tijd dat het prestigieuze modehuis samenwerkt HB Antwerpen. Het diamantbedrijf kondigde begin deze maand ook al een miljoeneninvestering aan.