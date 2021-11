Topchef Erwin Denys, van restaurant Rascasse in Kapellen, wisselde deze middag zijn keuken in voor die van buurtrestaurant Kom.Eet in Deurne. De chef ondersteunt het sociaal restaurant door een betaalbaar feestmenu op te stellen voor de klanten en een workshop te geven aan het plaatselijke keukenteam. Het iniatief heet Buurtopjebord en zo'n 29 buurtrestaurants in Vlaanderen krijgen de komende dagen hulp van een topchef en een extra feestelijk menu.