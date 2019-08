Modellen in alle maten palmen even de Meir in: "Voel je goed in je lichaam" (VIDEO)

Op de Antwerpse Meir is vanmiddag de eerste bodypositivity catwalk gehouden. Vijftig mensen van alle maten, kleuren en gewichten hielden er een aparte flashmob. Ze paradeerden in lingerie over de Meir, om zo te laten zien dat iedereen aanvaard moet worden zoals hij of zij is. Het initiatief had niet alleen veel bekijks. De gelegenheidsmodellen werden ook luidkeels aangemoedigd door shoppers en passanten.