ModeMuseum mikt op september 2021 voor heropening

Het ModeMuseum (MoMu) in de Antwerpse Nationalestraat wil in het weekend van 4 en 5 september 2021 opnieuw de deuren openen, nadat het in april 2018 sloot voor een grondige renovatie en uitbreiding.

Na de heropening zal het museum voor het eerst doorlopend open zijn - tot dusver was er steeds een periode van sluiting nodig om te wisselen tussen tijdelijke expo's. "Het complete renovatieproject is begin deze maand afgerond, en nog later deze maand verhuizen we met het volledige MoMu-team naar de nieuwe kantoren", geeft directeur en hoofdcurator Kaat Debo aan.

"Vanaf dan starten we met de in- en aankleding van het gebouw: de meer dan 30.000 stuks tellende collectie en archieven worden verhuisd, waarna de eerste tentoonstellingen worden opgebouwd. Het is dus nog een jaartje wachten tot we effectief bezoekers zullen verwelkomen."

Later dit jaar trekken ook de andere huurders, de Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en Flanders DC for Fashion, hun vertrouwde ruimtes in. De verbeteringen aan het gerenoveerde gebouw omvatten onder andere een gevelrenovatie, een koepelrestauratie, vernieuwing van de technische installaties voor een adequaat binnenklimaat, de bouw van nieuwe tentoonstellingsruimtes en een vernieuwde inkom.

De hernieuwing van het gebouw wordt mee mogelijk gemaakt dankzij een impulssubsidie van Toerisme Vlaanderen, de steun van de Vlaamse Overheid, de stad Antwerpen en provincie Antwerpen en met eigen middelen van het museum. "Met de heropening van het ModeMuseum in 2021 zetten we volop in op de artistieke kwaliteit en het creatieve meesterschap van de hedendaagse mode", reageert Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

(Bron: Belga)

(Archiefbeeld: © Google Street View)