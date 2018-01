Moderne bib in historisch monument

Vanmiddag heeft de politie in de haven van Antwerpen acht vluchtelingen opgepakt. Ze kwamen uit een vrachtwagen op de kaai bij containerterminal DP World. Getuigen merkten dat op en verwittigden de politie. Twee weken geleden werden ook al zes vluchtelingen aangetroffen in een koelwagen in de haven. Toen leek het erop dat ze op weg waren naar Groot-Brittannië en eerder toevallig in Antwerpen waren terecht gekomen.