Moeder die tweelingdochters wou vermoorden, doorverwezen naar correctionele rechtbank

De raadkamer in Antwerpen heeft Mireille Gram naar de correctionele rechtbank verwezen voor de moordpoging op haar tweelingdochters van 14. Ze had hen 2,5 jaar geleden met een mes proberen te doden in haar villa in Schoten.

Mireille Gram kampte al een poos met psychiatrische problemen. In de nacht van 27 op 28 september 2015 was ze de slaapkamer van haar tweelingdochters binnengeslopen en had ze één van de meisjes de keel proberen over te snijden. Het kind raakte zwaargewond, maar kon zich toch nog samen met haar tweelingzus - die mogelijk het volgende slachtoffer zou worden - uit de voeten maken.

De vrouw werd in de woning gearresteerd en aangehouden voor dubbele moordpoging. Na drie maanden voorhechtenis werd ze vrijgelaten onder voorwaarden. Ze moest zich laten opnemen in de psychiatrie en mocht geen contact meer hebben met haar dochters, die nu bij hun vader wonen. "Die voorwaarden gelden nog altijd. Ze verblijft nog steeds in een psychiatrisch centrum, al kreeg ze intussen wel uitgaansfaciliteiten toegekend. Ook het contactverbod blijft van kracht. Wij hebben ook niet gevraagd om dat op te heffen. Het is belangrijk dat mijn cliënte eerst aan zichzelf werkt. Pas daarna kan ze de band met haar kinderen weer proberen op te bouwen, als alle partijen daar tenminste voor te vinden zijn", zegt haar advocaat Kris Luyckx. Mireille Gram is volgens een gerechtsdeskundige toerekeningsvatbaar, al zal daar op het proces zelf wellicht nog over gedebatteerd worden.