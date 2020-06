Moeder van vermoorde Luna wil Van Themsche tweede kans geven

Laurence Van Bree, de moeder van de peuter Luna die door Hans Van Themsche in 2006 doodgeschoten werd, verzet zich niet tegen zijn vervroegde vrijlating onder elektronisch toezicht. Dat heeft ze dinsdag gezegd na de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank, die plaatsvond in de gevangenis van Oudenaarde.

"Ik denk dat hij klaar is om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat hij ingezien heeft wat hij gedaan heeft", zei Van Bree. "Ik denk dat hij spijt heeft. In de gevangenis blijven zitten levert ook niets op. Als hij vrijkomt zal deze cinema stoppen en zijn er geen processen meer, en dan mag hij zijn verantwoordelijkheid opnemen."

Van Themsche schoot op 11 mei 2006 peuter Luna Drowart (2) en haar Malinese oppas Oulematou Niangadou (25) dood in het centrum van Antwerpen. De Turkse Songul Koç (47) raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. De jongeman verklaarde na de feiten dat hij doelbewust op zoek was gegaan naar mensen van vreemde origine. Van Themsche werd door het hof van assisen op 11 oktober 2007 tot levenslange opsluiting veroordeeld.

De zitting over de strafuitvoering van Hans Van Themsche werd vorige maand uitgesteld omdat de slachtoffers te laat op de hoogte gesteld waren van de zitting. Bart Herman, de advocaat van Van Themsche, gaf toen aan dat hij alleen een vraag tot elektronisch toezicht had ingediend. De nabestaanden en slachtoffers gaven vandaag voor de strafuitvoeringsrechtbank aan dat ze zich niet verzetten tegen die vraag.

Slachtoffer Koç kan Van Themsche vergeven, stelde haar advocaat Jos Vander Velpen. "Ze wil dit moeilijke hoofdstuk definitief afsluiten. Voor haar is het heel zwaar, maar het positieve is voor haar essentieel. Ze laat het over aan de strafuitvoeringsrechtbank hoe de toekomst van meneer Van Themsche eruit ziet. (..) Haar leven is verwoest, maar ze is in staat om te vergeven wat andere mensen niet kunnen vergeven."

De uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank valt op 29 juni.

(Bron en archiefbeeld: © Belga)