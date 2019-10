De grungblavers hebben vanmiddag opgetreden in de opera. Het is de allereerste keer dat ze dat doen. Ook vanavond en morgen staan ze in de imposante operazaal. Wat 7 jaar geleden begon als wat vrienden die liedjes gingen verantwerpsen, is uitgegroeid tot een groep die elke Antwerpse zaal aankan. Want volgend jaar geven ze een optreden in de Lotto Arena. Maar nu dus nog eerst in de majestueuze opera.