Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt dat er strengere controles moeten komen op reizigers die terugkeren uit rode zones, zoals Spanje en Portugal. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) roept de luchtvaartmaatschappijen op om daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze volgens Verlinden boetes. Vandenbroucke vindt dat er ook aan de grens 'steekproefsgewijze' politiecontroles moeten komen voor reizigers die met de wagen terugkeren. Dat hebben beide ministers gezegd bij VTM Nieuws. De voorbije dagen was er veel commotie over reizigers die uit rode gebieden terugkeerden naar België. Zo was er het bericht van de jongeren die naar ons land zijn teruggevlogen, hoewel ze in Spanje besmet zijn geraakt met het virus. 'We kunnen daar niet streng genoeg voor zijn', zegt Vooruit-minister Vandenbroucke. Hij raadt mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn af om naar landen als Spanje en Portugal te reizen. Daarnaast dringt de Vooruit-minister ook aan op strengere controles op de reizigers die terugkeren uit rode zones. Belgen die terugkeren uit een rode zone moeten bij aankomst strikt genomen enkel hun Passenger Locator Form (PLF-formulier) voorleggen. Wie geen coronacertificaat heeft, moet zich laten testen na terugkeer in België, en in quarantaine blijven tot het resultaat van de test negatief is. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vindt dat de luchtvaartmaatschappijen beter moeten controleren. Het is aan de die maatschappijen om te controleren of reizigers getest of gevaccineerd zijn. Doen ze dat niet, dan riskeren ze boetes, zo liet de CD&V-minister zondag verstaan bij VTM. 'Ze moeten de regels naleven. We hebben expliciet voorzien dat het hun verantwoordelijkheid is om die controles uit te oefenen in het belang van de gezondheid van iedereen die het vliegtuig neemt.' Volgens Wencke Lemmes, woordvoerder van Brussels Airlines, nemen de luchtvaartmaatschappijen wel degelijk hun verantwoordelijkheid. Zo bepaalt het ministerieel besluit dat Belgen die terugkeren niet vooraf moeten getest worden, maar dat ze dat meteen bij aankomst in België moeten doen. 'Wij controleren op PLF-formulieren, maar de regels bepalen dat terugkerende Belgische reizigers niet vooraf getest moeten worden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, maar natuurlijk is er ook een verantwoordelijkheid bij de passagier zelf. Die moet weten dat hij eigenlijk niet mag vliegen als hij positief getest is', legt Lemmes uit aan Belga. Vooruit-minister Vandenbroucke wil graag nog een stap verder gaan. Hij vindt dat ook wie bijvoorbeeld met de wagen terugkeert 'steekproefsgewijs' aan de grens gecontroleerd moet kunnen worden.Foto Belga