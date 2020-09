Moeizaam herstel voor luchthaven Deurne

De luchthaven van Antwerpen herstelt maar moeizaam van de coronacrisis en het is maar de vraag of die situatie snel zal verbeteren. In augustus zagen ze in Deurne 12.415 passagiers.

Dat is wel al beduidend beter dan in juli. Maar in vergelijking met vorig jaar is het een daling van ruim 60 procent. Toen waren er meer dan 33.000 passagiers. De luchthaven wijt het trage herstel aan de heropflakkering van het aantal besmettingen in het buitenland. Daardoor werden Ibiza, Palma en Split rode zones voor Belgen. De vluchten naar die besmettingen werden dan ook geannuleerd tot en met 22 september. Luchtvaartmaatschappij Air Antwerp begint ook pas weer te vliegen vanaf 14 september.